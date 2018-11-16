Киев готовит Почаевскую и Киево-Печерскую лавры к передаче УПЦ КП

Киев, , 17:22 — REGNUM Министерство культуры Украины обжаловало в министерство юстиции действия госрегистратора, который передал в аренду канонической Украинской православной церкви имущество Свято-Успенской Почаевской лавры. Прокуратура Тернопольской области контролирует ход уголовного расследования по факту превышения служебных полномочий госрегистратором. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

«Следственным управлением главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который, злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за Украинской православной церковью Московского патриархата», — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Тернопольской области Леся Гурецкая заявила, что Почаевская лавра как архитектурный памятник должна быть зарегистрирован за министерством культуры.

«Это архитектурный памятник. Он должен быть зарегистрирован за министерством культуры Украины. А регистратор в Тернопольской области позволил себе зарегистрировать право пользование недвижимым имуществом за УПЦ Московского патриархата. Сейчас представитель Министерства культуры Украины оспорит в Министерстве юстиции данные государственного регистратора и требует отменить это решение о праве пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры», — рассказала Гурецкая 16 ноября в эфире «5 канала».

При этом в Тернопольском облсовете и государственном Кременец-Почаевском заповеднике также просят министерство юстиции и службу безопасности дать правовую оценку оформлению на УПЦ шести сооружений Почаевской лавры.

Кроме того, 13 ноября министерство культуры Украины потребовало от канонической УПЦ прекратить незаконное строительство на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. В министерстве напомнили, что УПЦ нарушает законодательство Украины об охране памятников, поскольку Киево-Печерскоая лавра является объектом в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября депутаты Тернопольского областного совета обратились к правоохранителям с просьбой взять под охрану Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Напомним, во времена премьерства Виктора Януковича Свято-Успенскую Почаевскую лавру вывели из состава государственного Кременец-Почаевского заповедника и передали в аренду канонической УПЦ до 2025 года.

Ранее патриарх неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что после предоставления автокефалии Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут от УПЦ МП под контроль национальной церкви. В украинском минкульте заявили, что судьбу Киево-Печерской и Почаевской лавр, которые находятся в государственной собственности, может решать только кабинет министров Украины.