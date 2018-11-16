Итальянские студенты митингуют и требуют увеличить расходы на образование

Милан, Италия, , 17:11 — REGNUM В 70 городах Италии в пятницу, 16 ноября, проходят массовые студенческие митинги, сообщает La Repubblica.

Главное требование участников акций — повысить государственные расходы на образование. По мнению лидеров митингующих, пока правительство только обещает это сделать.

В большинстве городов акции проходят спокойно, однако наблюдатели сообщают о том, что на некоторых митингах участники жгли флаги обеих правящих партий, а в Милане бросали яйца в витрины банков и брызгали на эти витрины краской.

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