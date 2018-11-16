Тука: «Россия не заблокирует Азов для Украины из-за санкций»

Киев, , 16:54 — REGNUM Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Григорий Тука считает, что Россия может блокировать движение украинских судов через Керченский пролив без привлечения сил морского флота. Об этом Тука заявил 16 ноября в эфире телеканала «5 канал».

«Для того чтобы заблокировать движение через Керченский пролив, совсем не обязательны военно-морские силы, которых в России достаточно. Фактически реализовать идеи, о которых говорит Клинцевич Россия имеет возможность», — сказал Тука.

При этом он считает, что Кремль не пойдет на блокаду Керченского пролива, чтобы избежать усиления антироссийских санкций.

«Я не уверен, что это будет сделано, потому что Россия хорошо понимает, что она очень быстро попадет под дополнительные санкции, которые могут оказаться намного болезненными, чем те, которые вводятся сейчас», — подчеркнул Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты Крыма.

«Если суда попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложены аресты или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма», — рассказал Слободян.

По его словам, в порты Крыма заходило более 940 иностранных судов, значительная часть из них — российские суда, которые обслуживают закрытые порты Крыма. «Иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции», — добавил Слободян.

В ответ на арест 15 судов Клинцевич заявил, что Россия может заблокировать Азовское море для любых украинских плавсредств.

«Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — сказано в сообщении Клинцевича в Facebook.