Андрей Турчак наградил юных героев Псковской области

Псков, , 16:35 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак наградил юных жителей Псковской области, которые спасли жизни попавших в беду земляков. Трое детей-героев получили медали «За спасение людей». Они приглашены на Форум маленьких героев в Москву.

«Сегодня мы чествуем настоящих героев — вас, кто не растерялся в сложной ситуации и пришел на помощь. Мне очень приятно от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко приветствовать вас и объявить благодарность за вашу самоотверженность и небезразличное отношение к жизни людей. Вы стали примером не только для своих сверстников, для своих одноклассников, но и для всех жителей Псковской области», — заявил Андрей Турчак.

Отдельные слова благодарности он адресовал родителям юных героев — «за то, что воспитали детей именно такими — с чутким отношением, с добром».

«Потому что прийти и оказать помощь человеку, спасти человеческую жизнь — наверное, самое главное, чему можно научить», — добавил Андрей Турчак.

Медали «Российского союза спасателей» «За спасение жизни» были вручены двум великолукским школьникам — шестикласснику Егору Иванову и семикласснику Никите Смирнову. 5 апреля на реке Ловать в деревне Рыканово Великолукского района случилась трагедия: две ученицы третьего класса лицея №10, в котором учатся и герои, провалились под лед. Ребята, прогуливавшиеся с собаками по берегу реки, услышали крики и бросились на помощь.

«Когда мы услышали крики о помощи, то сначала подумали, что кто-то шутит. Но потом увидели, что кто-то лежит на льду и побежали на помощь. Оказалось, что это девочка. Мы подползли к ней и начали вытаскивать за куртку», — рассказал Никита.

«Мы ее заметили, потому что она была в яркой куртке», — добавил Егор.

Рискуя своей жизнью, Егор и Никита на хрупком весеннем льду спасли одну из утопавших — 8-летнюю Ангелину Суменкову. По их словам, в тот момент они не задумывались, что тоже находятся в опасности и могут провалиться под лед. «Страшно — не страшно, просто побежали спасать», — вспоминает Никита.

Ребята доставили пострадавшую на берег, оказали ей первую помощь и позвали на помощь взрослых, потому что спасенная постоянно повторяла имя подруги, которая ушла под лед. Взрослые вызвали спасателей, но, к сожалению, спасти вторую девочку не удалось: ее быстро затянуло течением под лед.

Ранее ребятам также была вручена награда от МЧС России «За спасение погибающих на водах». Но, как признаются юные герои, эти награды для них не главное. «Мы такие же, как и остальные ребята. Думаем, что любой на нашем месте поступил бы также», — уверен Егор.

Также награда «За спасение жизни» была вручена Сомону Каюмову — ученику Крюковской средней школы Островского района. 14-летний подросток весной прошлого года спас ученика 3-го класса Илью Елисеева, провалившегося в канализационный колодец. Парень вытащил его из колодца и отвел домой.

В свою очередь секретарь регионального отделения партии, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов отметил, что эти поступки совсем еще юных людей достойны уважения.

«Мы все испытываем чувство гордости за то, что ребята приняли верное решение и помогли спасти жизнь. Отдельное спасибо родителям, это ваше воспитание», — подчеркнул он.

Для гостей провели экскурсию по пожарно-технической выставке, где рассказали об истории пожарного дела в регионе. Также Андрей Турчак за чаем пообщался с детьми и обсудил их планы на будущее.

Секретарь Генсовета партии рассказал им, что 6 декабря в Москве второй год подряд будет проходить Форум маленьких героев, организованный «Молодой Гвардией Единой России» и Патриотической платформой «Единой России», где отмечают заслуги детей со всей России. Он пригласил юных жителей Псковской области принять участие в Форуме.

Основной целью Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» является чествование и выражение признательности ребятам, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям. Награждение детей проводится под эгидой Совета Федерации в партнерстве с общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» и федеральными министерствами.