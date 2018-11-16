Эксперт объяснил феномен Зеленского реакцией на Порошенко и Гройсмана

Киев, , 16:23 — REGNUM На Украине эксперты комментируют результаты последнего соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром имени Разумкова и Социологической группой «Рейтинг».

В частности, экономический эксперт Александр Гончаров считает, что второе место в президентском рейтинге шоумена Владимира Зеленского говорит о том, что украинцы разочаровались в действующей власти.

«Такие высокие рейтинги В. Зеленского и С. Вакарчука — это реакция на политику П. Порошенко и В.Гройсмана. Ну, а сейчас мы наблюдаем уже за второй стадией обвала доверия к одним и роста популярности других. Посмотрим, какой будет следующая ступень развития этого большого кризиса. Не думаю, что будет глубокий раскол по географическим линиям и каким-то политическим рубежам, но то, что расслоение и поляризация между бедными и богатыми колоссально усиливаются — это уже всем очевидно. Но, кто-то же должен обратить внимание на эти миллионные несправедливости в нашей стране?! Ведь для Украины справедливость важнее, чем закон. Не поймет этого власть, ей аукнется это очень скоро», — написал Гончаров на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, политолог Константин Бондаренко упрекнул политтехнологов Порошенко за то, что они сконцентрировались на борьбе за правый электорат главы националистической партии Всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олега Тягнибока.

«Я откровенно не завидую политтехнологам Петра Порошенко. Самая свежая социология показала не только отрыв Юлии Тимошенко (более чем в два раза), но и то, что Тимошенко является лидером во всех макрорегионах Украины, кроме Востока. Что могут предложить в штабе Порошенко, чтобы бороться с Тимошенко? Набор технологических шагов очень ограничен. Лозунги не слишком работают. Попытки мобилизовать правый фланг — контрпродуктивны. Порошенко отказался от тех, кто голосовал за него в 2014 году и почему-то начал конкурировать за избирателей с Олегом Тягнибоком», — написал Бондаренко в Фейсбуке.

Как сообщалось, 13 ноября КМИС, Центр имени Разумкова и Социологическая группа «Рейтинг» опубликовали результаты социсследования электоральных предпочтений украинцев. Так, в тройку лидеров потенциальных кандидатов в президенты Украины попали глава «Батькивщины» Тимошенко с 20,7% голосов, актер Зеленский (11,4%), и действующий глава государства Порошенко (10,3%). При этом рейтинг экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 9,9%, лидера фракции Оппозиционный блок Юрия Бойко — 8,7%, лидера фракции Радикальная партия Олега Ляшко — 7,6%, певца Святослава Вакарчука — 5,5%.

При этом в случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко, последняя опередила бы соперника на 3%. В случае выхода во второй тур с Порошенко, Зеленский обошел бы действующего президента на 13%.

Наибольший антирейтинг продемонстрировал Порошенко — за него ни в коем случае не проголосовали бы 51,4% избирателей. На втором месте по этому показателю — экс-премьер Арсений Яценюк с 27,2%. на третьем — Тимошенко с 27,3%.Опрос провели среди населения Украины от 18 лет и старше, всего опросили 10 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования — не более 1%.