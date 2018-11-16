«ЕР» проверила безопасность более 350 детских комнат в торговых центрах

Москва, , 16:20 — REGNUM Партийные проекты «Единой России» «Народный контроль» и «Крепкая семья» подвели промежуточные итоги совместного мониторинга детских комнат в торгово-развлекательных центрах. За время проведения мероприятий общественного контроля по всей стране были проверены более 350 комнат.

Как рассказала координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко, информацию о выявленных недостатках и нарушениях активисты партпроекта довели до сведения организаторов детских развлекательных локаций.

«Примечательно, что многие вопросы решаются достаточно оперативно, в течение нескольких дней», — отметила она.

По словам Анны Кувычко, проблемные игровые комнаты в торговых центрах продолжают оставаться в центре повышенного внимания партии.

«Несмотря на то, что еще рано подводить заключительные итоги наших рейдов, уже сейчас очевидно, что необходимо разработать законодательный механизм единого, комплексного и системного контроля в этой сфере. В настоящий момент времени такого инструментария у нас, к сожалению, нет», — подытожила она.

Координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева подчеркнула, что информация о травмах детей, полученных в детских комнатах, публикуемая СМИ в последнее время, доказывает актуальность проводимых Партией мониторингов.

«Наша принципиальная совместная позиция, что отдых малышей должен быть, прежде всего, безопасным, поэтому лучше заранее выявить и устранить нарушения, не доводя до критических ситуаций. 15 октября был утвержден профессиональный стандарт «Специалист по безопасности товаров и услуг для детей», в функции которого входит «инспекционный контроль безопасности товаров и услуг для детей». Мы будем настаивать на том, чтобы проверка детских игровых комнат вошла в обязательный перечень инспекционного контроля. Наряду с этим важно развивать общественный контроль, который проводят активисты партийных проектов. Для этого при участии экспертов двух партпроектов были разработаны алгоритмы контроля, которые помогают активистам эффективно проводить мероприятия общественного контроля», — сказала Ольга Окунева.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет — создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.