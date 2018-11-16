Пятница, 16 Ноября 2018 года
17:03:51 МСК

Балтфлот отчитался об успешном походе танкера «Кола»

Политика

Менее, чем за месяц, танкер передал десятки тонн топлива, масел, воды и других материальных средств

Балтфлот отчитался об успешном походе танкера «Кола»
Иллюстрация: Mil.ru
Моряк

Калининград, 16 ноября 2018, 16:16 — REGNUM  Танкер «Кола» Балтийского флота вернулся в главную базу флота — Балтийск после выполнения задач морского похода, сообщила сегодня, 16 ноября, пресс-служба Балтфлота. Почти месяц он обеспечивал материальными ресурсами корветы Балтийского флота в Северной Атлантике и Норвежском море. За это время пройдено свыше 3 тыс. морских миль, передано десятки тонн топлива, масел, воды и других материальных средств.

Для обеспечения безопасности всё это время на борту находилось подразделение антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Танкер «Кола» вышел из Балтийска 22 октября и уже вернулся на место своей постоянной дислокации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить