Балтфлот отчитался об успешном походе танкера «Кола»

Калининград, , 16:16 — REGNUM Танкер «Кола» Балтийского флота вернулся в главную базу флота — Балтийск после выполнения задач морского похода, сообщила сегодня, 16 ноября, пресс-служба Балтфлота. Почти месяц он обеспечивал материальными ресурсами корветы Балтийского флота в Северной Атлантике и Норвежском море. За это время пройдено свыше 3 тыс. морских миль, передано десятки тонн топлива, масел, воды и других материальных средств.

Для обеспечения безопасности всё это время на борту находилось подразделение антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Танкер «Кола» вышел из Балтийска 22 октября и уже вернулся на место своей постоянной дислокации.