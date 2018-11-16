Кандидат консерваторов догоняет лидера президентских рейтингов в Литве

Вильнюс, , 16:15 — REGNUM

В тройке лидеров победителей выборов президента Литвы в мае 2019 года кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните поднялась на второе место и опередила премьера Саулюса Сквярнялиса, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу литовского портала Delfi.

Шимоните симпатизирует 16,6% избирателей. Летом 2018 года за неё не проголосовало бы и 5%, а в октябре, сразу после того, как Шимоните объявила, что будет выставлять свою кандидатуру, её рейтинг поднялся до 10,3% симпатий респондентов.

На первом месте остается экономист Гитанас Науседа, его, по данным октябрьского опроса, поддержали бы 25,1% опрошенных. За премьер-министра Саулюса Сквярнялиса на президентских выборах голосовали бы 10,5% жителей. Он из тройки лидеров пока единственный, кто не объявил, будет баллотироваться или нет. Своё решение Сквернялис обещает озвучить в начале 2019 года.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, самые популярные литовские СМИ уже чётко определились в своей информационной политике перед майскими выборами 2019 года. Шимоните — самая цитируемая персона и материалы о неё исключительно в позитивном ключе, тогда как действующего премьера Саулюса Сквернялиса жестко критикуют за любое решение — от попыток снизить цены на продукты в торговых сетях, введя прямо регулирование, до реформы системы среднего образования, в результате которой, согласно статистике, у 70% учителей повысилась зарплата, а у 30% либо осталась прежней, либо снизилась из-за низкой нагрузки, что привело к забастовкам именно этой части.

Игнорируя общую картину, СМИ Литвы в эти дни детально описывают и цитируют недовольство второй части учителей, которых реформа задела негативно.