El Mundo: ложь организаторов Брексита очевидна, на очереди – сепаратисты

Мадрид, , 16:11 — REGNUM По мнению испанского издания El Mundo, любой из 17 с половиной миллионов неосторожных британцев, проголосовавших за Брексит на референдуме 2016 года, мог бы подать на своих политических лидеров в суд за мошенничество. Чтобы понять это, достаточно прочитать соглашение между Соединенным Королевством и Евросоюзом — «лучшее из возможных», по словам Терезы Мэй.

По сути, оно вынуждает бывшую империю оставаться членом торгового союза на неопределенный срок, смирившись с общими правилами, но уже не имея возможности влиять на них. И это единственное решение, позволяющее Британии сохранить свою территориальную целостность.

Согласно нынешнему пакту, до 31 декабря 2020 года (несмотря на все заявления, направленные против Мэй) Соединенное Королевство останется членом Таможенного союза и частью внутреннего европейского рынка, а также будет соизмерять свою политику с европейской. Кроме того, сохраняется примат европейского законодательства, в том числе полномочия Суда Европейского союза.

А после указанной даты ЕС будет иметь право наложить вето на любую попытку Британии отказаться от роли партнера второго сорта, если Лондон захочет избежать появления таможенных барьеров на собственной территории. Ведь теперь и ярые сторонники выхода из Евросоюза признают, что Северная Ирландия не выживет без «мягкой» границы с остальной частью острова — иными словами, без подчинения нормам Евросоюза, которые обеспечивают единство экономики «двух Ирландий».

Таким образом, для Великобритании «выход из клуба» будет безумием. Все, что ей останется — продолжать следовать правилам, навязанным извне, при этом потеряв членство в европейском парламенте и других общеевропейских институтах, считает испанское СМИ.

Беда в том, что обманная сущность Брексита, которую сейчас все могут видеть расписанной на 580 страницах столь унизительного для Соединенного Королевства соглашения, стала очевидна лишь через два с половиной года после британского референдума. Есть и дополнительное несчастье: согласно данным Международного валютного фонда, если Великобритания не примет предложенный пакт и захочет Брексита на жестких условиях, рецессия британской экономики составит 8% ВВП и попутно нанесет ущерб европейским партнерам.

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«Этот грандиозный обман, что выйти из Евросоюза будет легко и выгодно, должен поспособствовать возникновению самокритики в рядах сторонников независимости Каталонии», — подчеркивает El Mundo.

Если даже такая страна, как Соединенное Королевство, не может избежать экономического обнищания и реальной потери суверенитета в обмен на «косметический» выход из общеевропейского клуба, то перспективы независимой Каталонии куда хуже.

«Мэй уже идет на попятную, но Карлес Пучдемон — еще нет, к сожалению», — констатирует издание.