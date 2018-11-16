Крымский омбудсмен: в резолюции ООН нет ни слова правды

Симферополь, , 16:00 — REGNUM В резолюции Генассамблеи ООН о нарушениях прав человека в Крыму нет ни слова правды. Такое мнение 16 ноября высказала уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

«Правдивой, обоснованной и безупречной эту резолюцию никак не назовёшь, а значит, выполнять её нет оснований. Мы уже привыкли к подобного рода пасквилям, которыми нас периодически снабжают ООН, Совет Европы и различные «правозащитные» организации. Они из года в год повторяют одно и то же, лишь с небольшой разницей в интерпретации. У меня как у омбудсмена сведений, подтверждающих приведенные там домыслы, нет. Их и быть не может. Повторяется одна и та же ложь, которая не имеет под собой никаких оснований», — отметила крымский омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, третий комитет Генассамблеи ООН утвердил новый проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, требующий от России «вернуть оккупированные территории», а также признать режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за подготовку теракта на полуострове, политическим заключённым. По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, забота о правах крымчан со стороны международных организаций особенно лицемерно выглядит на фоне событий на Украине, где идёт гражданская война, похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих, а глава государства открыто поддерживает гонения на крупнейшую религиозную конфессию страны.

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