Саммит АТЭС 2018: глава Индонезии проведет три двусторонние встречи

Джакарта, , 16:03 — REGNUM В рамках саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее президент Индонезии Джоко Видодо проведет двустороннюю встречу с тремя главами государств, в частности, с президентом Китая Си Цзиньпином, сообщает Merdeka.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что во время двусторонней встречи стороны обсудят сотрудничество в сферах экономики и торговли.

Президент Индонезии встретится с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Нилом, чтобы обсудить двустороннее экономическое сотрудничество. Считается, что потенциал между двумя странами велик, учитывая, что Папуа-Новая Гвинея граничит с Индонезией.

В ходе саммита АТЭС состоится первая двусторонняя встреча главы Индонезии Джоко Видодо с премьер-министром Соломоновых островов. Стороны обсудят вопросы, связанные с морским сотрудничеством.

Напомним, ранее президент Индонезии совершил трехдневный визит в Сингапур, чтобы принять участие в саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который проходил 13−15 ноября 2018 года. Саммит АТЭС состоится 17−18 ноября.