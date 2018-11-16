Радикальные группировки используют перемирие в Идлибе для наращивания сил

Дамаск, , 15:52 — REGNUM Радикальные группировки используют перемирие в Идлибе для наращивания своих сил. Об этом сделал заявление спикер террористической группы «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он также сообщил, что группировками, находящимися на севере Сирии, сформирован единый штаб для организации противостояния России и «режиму Асада». Спикер подчеркнул, что речь идет не только о радикальных группировках, но и о так называемых «умеренных повстанцах», которых совершенно не смущает кооперация с террористическими организациями.

На эту тему 15 ноября высказалась и пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она сказала, что реальное размежевание в сирийском Идлибе пока не достигнуто, несмотря на усилия турецкой стороны.

19 ноября в Турцию прибудет президент России Владимир Путин. Официальный повод для визита — завершение строительства морского участка «Турецкого потока». Есть все основания полагать, что стороны обсудят и ход выполнения Сочинских договоренностей.

Скорее всего, Россия будет настаивать на проведении военной операции в Идлибе силами Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ. В данном случае, необходимо, чтобы не было противодействия со стороны турецких военных.