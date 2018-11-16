Дело российского судна «Механик Погодин» суд Херсона рассмотрит 3 декабря

Москва, , 15:49 — REGNUM Рассмотрение дела по иску владельца судна «Механик Погодин», задержанного украинской стороной, будет продолжено Херсонским окружным административным судом 3 декабря. Об этом сообщили 16 ноября в пресс-службе компании «В.Ф. Танкер».

«Следующее заседание по делу назначено на 3 декабря», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее сообщалось, что исковое заявление подано в связи с отказом в выдаче разрешения на выход «Механика Погодина» из порта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что Государственная пограничная служба Украины задержала и арестовала 15 судов, заходивших в порты Крымского полуострова.

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