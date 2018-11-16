Чиновники Казахстана сдали 1500 подарков в специальный фонд

Астана, , 15:51 — REGNUM Государственные служащие Казахстана сдали в специальный фонд комитета имущества и приватизации министерства финансов Казахстана 1500 подарков на сумму 3 млн тенге ($8 144), передает 16 ноября телеканал «Казахстан».

Согласно действующему законодательству, чиновники, получившие подарки на официальных мероприятиях, обязаны в течение семи дней передать все подарки в специальный фонд минфина.

На склад фонда поступает алкоголь, гаджеты, канцелярские принадлежности. Фонд хранит также меч длиною 110 см, кофеварку и нож Columbia. Все подарки реализуются через аукцион.

Отметим, Агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции периодически проводит рейды по кабинетам чиновников с целью выявления и изъятия подарков.

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