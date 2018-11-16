Пятница, 16 Ноября 2018 года
17:04:12 МСК

Чиновники Казахстана сдали 1500 подарков в специальный фонд

Политика

Чиновники обязаны в течение семи дней передать все подарки в специальный фонд минфина

Астана, 16 ноября 2018, 15:51 — REGNUM  Государственные служащие Казахстана сдали в специальный фонд комитета имущества и приватизации министерства финансов Казахстана 1500 подарков на сумму 3 млн тенге ($8 144), передает 16 ноября телеканал «Казахстан».

Согласно действующему законодательству, чиновники, получившие подарки на официальных мероприятиях, обязаны в течение семи дней передать все подарки в специальный фонд минфина.

На склад фонда поступает алкоголь, гаджеты, канцелярские принадлежности. Фонд хранит также меч длиною 110 см, кофеварку и нож Columbia. Все подарки реализуются через аукцион.

Отметим, Агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции периодически проводит рейды по кабинетам чиновников с целью выявления и изъятия подарков.

Читайте ранее в этом сюжете: У казахстанских чиновников забрали подарки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить