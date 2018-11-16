Молдавия: Партия Додона не получит парламентского большинства

Кишинёв, , 15:46 — REGNUM На очередных парламентских выборах в Молдавии в законодательный орган могут пройти четыре партии — Партия социалистов, Демпартия и две оппозиционные силы — партии «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа Достоинство и правда» (DA). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI), передает ИА REGNUM.

По данным опроса, Партия социалистов, поддерживающая президента Игоря Додона, набрала бы 32% голосов (на 4% меньше, чем полгода назад), а, а три партии — Демпартия Владимира Плахотнюка, и партии DA и PAS — по 12% голосов избирателей. В случае с Демпартией это на 3% больше чем полгода назад, а PAS потеряла 4%. Стоит отметить, что PAS и DA идут на выборы единым блоком.

Остальные партии не преодолевают избирательный порог в 6%. Так, за Партию коммунистов Владимира Воронина намерены голосовать 4% респондентов, за партию «Шор» мэра Оргеева Ирана Шора — 3%, «Нашу партию» находящегося в Москве Ренато Усатого — 2%. Либеральную партию Милая Гимпу поддерживает 1%, а остальные партии набрали менее 1%.

При этом более половины респондентов — 57% уверены], что выборы не будут честными.

Опрос проводился в период с 11 сентября по 16 октября, были опрошены 1504 человек. Погрешность составляет +/-2,5%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правящая Демпартия Молдавии, рассорившись с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил непримиримый к Плахотнюку оппозиционер Андрей Нэстасе, провозгласила, что теперь будет «промолдавской партией». Президент Игорь Додон и Партия социалистов ранее не исключали возможности коалиции с «промолдавской партией» в будущем парламенте страны. Высокопоставленные представители Партии социалистов не исключали альянса в том или ином виде с Демпартией Плахотнюка.

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