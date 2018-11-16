«Имитаторы людей» — экс-депутат Рады об истинном лице США

Москва, , 16:16 — REGNUM Соединённые Штаты Америки превратились в страну-имитацию, заявила 16 ноября бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Во что превратились Соединённые Штаты Америки? В имитацию. Имитаторы людей, которые якобы за свободу, демократию. А на самом деле это люди, которые своими […] сынами считают нацистов на Украине, и поэтому их поддерживают», — сказала она.

Напомним, 15 ноября в ООН только США и Украина проголосовали против проекта резолюции, осуждающей героизацию фашизма. Отдали голоса «за» представители 131 страны, воздержалось 51 государство.

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