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«Имитаторы людей» — экс-депутат Рады об истинном лице США

Политика

«Имитаторы людей, которые якобы за свободу, демократию»

«Имитаторы людей» — экс-депутат Рады об истинном лице США
Рене Магритт. Освободитель (фрагмент). 1947

Москва, 16 ноября 2018, 16:16 — REGNUM  Соединённые Штаты Америки превратились в страну-имитацию, заявила 16 ноября бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Во что превратились Соединённые Штаты Америки? В имитацию. Имитаторы людей, которые якобы за свободу, демократию. А на самом деле это люди, которые своими […] сынами считают нацистов на Украине, и поэтому их поддерживают», — сказала она.

Напомним, 15 ноября в ООН только США и Украина проголосовали против проекта резолюции, осуждающей героизацию фашизма. Отдали голоса «за» представители 131 страны, воздержалось 51 государство.

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