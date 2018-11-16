На Нововоронежской АЭС-2 начались проверки перед физическим пуском

Нововоронеж, Воронежская область, , 15:21 — REGNUM Началась проверка готовности второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 со стороны генерального заказчика — концерна «Росэнергоатом». Инновационный реактор поколения III+ ВВЭР-1200 готовится к началу физического пуска, все пуско-наладочные работы завершены.

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС — директор Департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС «Росэнергоатома» А. Кацман сообщил, что команда экспертов работает на всех предпусковых объектах, их задача — убедиться в готовности к физическому пуску нового энергоблока по трем направлениям: готовность оборудования, готовность персонала и готовность предусмотренной документации.

Проверка со стороны «Росэнергоатома» будет завершена до 20 ноября, после этого акт по итогам работы комиссии будет направлен в Ростехнадзор. После этого, на декабрь 2018 года, запланировано проведение проверки со стороны Ростехнадзора — последняя перед началом физического пуска третьего в России атомного энергоблока поколения III+. ВВЭР-1200 выходит на серийный уровень, придя на смену самому массовому реактору ВВЭР-1000.