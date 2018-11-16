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«Россия опасна для США духом и своей справедливостью» — Клинцевич

Политика

Народ Украины «смотрит сегодня на этих 10 тысяч бесов»

Москва, 16 ноября 2018, 15:25 — REGNUM  Голоса США и Украины против запрета на героизацию фашизма — это скрытая идеологическая война этих стран с Россией, заявил 16 ноября член Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Они объявили нам войну. Это скрытая идеологическая война, связанная с дискредитацией и уничтожением России. Они сегодня отлично понимают, что Россия для них представляет очень серьёзную опасность духом, историей, своей справедливостью, верой, русским миром, который сегодня присутствует везде и всюду», — сказал он.

Клинцевич посочувствовал украинскому народу, который в своей стране «смотрит сегодня на этих 10 тысяч бесов, демонстрирующих подобный подход».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября США и Украина проголосовали в ООН против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма. Единомышленников у них не нашлось — за принятие резолюции проголосовали 130 стран, воздержались представители 51 государства.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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