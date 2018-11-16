В Казахстане назвали даты проведения третьей переписи населения

Астана, , 15:26 — REGNUM Третья перепись населения Казахстана пройдет с 16 октября по 14 ноября 2019 года. Об этом сказано в соответствующем проекте постановления правительства, которое опубликовано 16 ноября на сайте открытых нормативно-правовых актов республики.

Правительство Казахстана не рекомендует акиматам (администрациям) переименовывать улицы в 2019 году из-за переписи населения. Подготовительные работы начнутся в первом квартале 2019 года. Промежуточные результаты будут опубликованы в 2020 году.

Напомним, перепись населения Казахстана в 2019 году станет третьей по счету после обретения республикой независимости. Вторая перепись проводилась с 24 по 25 февраля 2009 года. Неожиданным результатом данной переписи стало снижение доли городского населения с 56,3% до 54%.