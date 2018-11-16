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В Кремле выразили доверие следствию по делу об убийстве Захарченко

Политика

В Кремле нет оснований не доверять этому расследованию

Москва, 16 ноября 2018, 15:19 — REGNUM  У Кремля нет оснований не доверять следствию по делу об убийстве главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, заявил 16 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас нет оснований не доверять этому расследованию», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает спецслужбы Украины виновными в гибели Александра Захарченко на основе информации, которая собирается на месте преступления.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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