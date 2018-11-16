Рик Перри в Чехии лоббирует интересы Westinghouse

Прага, , 15:13 — REGNUM Министр энергетики США Рик Перри после официальной части своего визита в Чешскую Республику провел пресс-конференцию, на которой сделал удивительное заявление.

«Мы считаем компанию Westinghouse серьезным претендентом на участие в развитии чешской ядерной энергетики».

До конца этого года, как ранее заявляла чешский министр торговли и промышленности Марта Новакова, правительство страны должно принять решение о способе строительства новых атомных энергетических блоков. В этом случае уже в 2019 году будет объявлен старт международного тендера на возведение новой АЭС, об участии в котором уже заявили Росатом, французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская CGNP (China General Nuclear Power) и американская Westinghouse.

Частная компания Westinghouse, об интересах которой печется глава федерального министерства США, с того момента, когда сделала заявление на участие в тендере, прошла процедуру банкротства и сменила владельца. Новый владелец компании пока не делал никаких официальных сообщений о том, имеются ли у него планы по возвращению Westinghouse на мировой рынок реакторстроения, не делал. Разработанный специалистами Westinghouse проект реактора поколения III+ был реализован в Китае — с двукратным превышением сроков строительства и с двукратным превышением начальной сметы.

Дональд Трамп лоббирует в Европе интересы производителей СПГ — товара, который отвечает всем требованиям по качеству. Министр энергетики в его правительстве пытается лоббировать интересы обанкротившейся компании, имеющую крайне негативную репутацию в мировом атомном энергетическом проекта последнего десятилетия. Странный выбор.