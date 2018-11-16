La Vanguardia: у Евросоюза нет плана «Б» на случай провала Мэй

Мадрид, , 15:12 — REGNUM «Если не случится ничего экстраординарного, мы проведем саммит о Брексите 25 ноября», — сообщил вчера, 15 ноября, глава Европейского совета Дональд Туск. Этой неожиданной вступительной фразой он намекнул, что осознает всю рискованность ситуации, пишет испанское издание La Vanguardia сегодня, 16 ноября. Буря, которая сейчас обрушилась на Терезу Мэй, вполне может погубить соглашение, текст которого стоил так дорого.

Не считая этой тревожной детали, можно сказать, что 27 членов совета сплотились и скрестили пальцы в надежде, что Мэй еще раз проявит инстинкт самосохранения в политике и ускорит приготовления к принятию окончательной формы соглашения, которое должно стать главной темой на встрече лидеров европейских правительств уже меньше, чем через 10 дней. Намеченный саммит также послужит планированию будущих отношений между Евросоюзом и Соединенным королевством, когда оно превратится в отдельную страну. Пока намеченная Великобританией политическая позиция остается очень размытой и оставляет широкий простор для толкований.

В то время как в ЕС идут приготовления к будущей встрече, европейские политики надеются, что по другую сторону Ла-Манша тоже удастся достичь прогресса. Как сообщил изданию источник в дипломатических кругах, у Евросоюза нет плана «Б» на случай смены британского правительства. Уже вполне очевидно, что если такое произойдет либо парламент Великобритании откажется ратифицировать соглашение, ЕС окажется в «очень серьезном кризисе», который можно охарактеризовать как путь в пропасть.

В Брюсселе поддерживают договоренности, достигнутые во всех областях, и высоко оценивают их необходимость. «Это лучшее соглашение, которого мы вместе можем достичь, с учетом имеющихся ограничений», — сказал испанскому СМИ источник из Европы, который не захотел вдаваться в предположения, что может повлечь за собой отказ британского парламента одобрить пакт. Он лишь добавил, что обеим сторонам стоит осознавать ответственность за итог переговоров: «Мы считаем, что исчерпали общее пространство для маневра в рамках нашего круга полномочий… Если кто-то хочет изменений [в соглашении], ему также следует взять на себя ответственность и оценить угрозу для процесса».

Эти слова предназначены отчасти Лондону, где наибольшую сложность сейчас представляет ратификация пакта парламентом, отчасти 27 европейским странам, в которых идет углубленное изучение объемного соглашения. Дональд Туск уже выразил надежду, что в ходе сегодняшней встречи представителей этих государств будет высказано не слишком много замечаний: главе Европейского совета хотелось бы избежать внесения изменений в достигнутый с таким трудом компромисс. Их пока и не предвидится, хотя тема таможенного союза вызывает беспокойство у нескольких стран.

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Между тем на другом берегу Ла-Манша с ужасом думают, что Британия может навечно остаться прикованной к Евросоюзу таможенным договором. Достижение консенсуса по этому вопросу особенно важно, поскольку Лондон не может покинуть таможенный союз в одностороннем порядке, на это должны быть согласны другие 27 стран. На континенте же тревожатся, что таможенное соглашение позволит британцам частично остаться на общем рынке — без выполнения общих правил.