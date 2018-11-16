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Казахстану принадлежит решающая роль в стратегии Шелкового пути – сенатор

Политика

В Китае с большой симпатией относятся к Казахстану

Казахстану принадлежит решающая роль в стратегии Шелкового пути – сенатор
Иван Шилов © ИА REGNUM
Новый шёлковый путь

Астана, 16 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  Решающая роль в реализации стратегии Великого Шелкового пути принадлежит Казахстану, что создает дополнительные возможности в укреплении отношений республики с Китаем. Об это 16 ноября заявил председатель Сената парламента Казахстана Камыс-Жомарт Токаев на встрече с посолом Китая Чжаном Сяо, сообщили в пресс-службе Сената.

Китайский дипломат, в свою очередь, отметил, что в Китае с большой симпатией относятся к Казахстану и его народу, а также проявляют искреннее уважение к президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

Чжан Сяо также добавил, что дополнительные возможности сотрудничества могут возникнуть в связи объявлением президентом Казахстана 2019 года Годом молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября посол Чжаном Сяо встретился с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Китай обсудили сотрудничетсво в области обороны

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Политическая жизнь Казахстана
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