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Сыну премьер-министра Чехии могут закрыть въезд на Украину

Политика

Политик утверждает, что его сын не в себе

Киев, 16 ноября 2018, 14:53 — REGNUM  Сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша-младшего могут наказать за «незаконное» пребывание в Крыму, заявил представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщило 16 ноября издание «Крым.Реалии».

Сыну чешского политика грозит штраф и запрет посещения Украины.

Напомним, 12 ноября в интервью изданию Seznam. cz Андрей Бабиш-младший заявил, что его силой вывезли в Крым, чтобы его не могли допросить по делу о коррупции, в котором замешан него отец.

Премьер-министр Чехии, комментируя заявление, отметил, что его сын находился в Крыму добровольно, но, к сожалению, страдает от шизофрении.

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