Депутаты парламента Киргизии не явились на слушания по фонду ОМС

Бишкек, , 14:51 — REGNUM Депутаты киргизского парламента не присутствовали на парламентских слушаниях «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019 год и прогнозе на 2020−2021 годы», заявила правозащитница Рита Карасартова, сообщает 16 ноября «24.kg».

По ее словам, на обсуждении должны были присутствовать парламентарии, однако они проигнорировали слушания.

«Мы хотим им рекомендации высказать, чтобы они их услышали и учли. А так получается, что мы друг с другом обсуждаем», — возмутилась Карасартова.

Глава комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам Эмиль Токтошев подчеркнул, что все депутаты уведомлены о слушаниях, но прийти смогли не все. Также он добавил, что подобные слушания по ФОМС проводятся впервые.

Напомним, ранее парламентарии Узбекистана и Киргизии подписали регламент о сотрудничестве парламентов.