Мэр Хемница о долгожданном визите Ангелы Меркель в город: «Слишком поздно!»

Хемниц, Германия, , 14:32 — REGNUM Мнения саксонских политиков о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в саксонский город Хемниц разошлись, пишет издание Die Welt.

Напомним, в конце августа Хемниц попал в заголовки мировых газет из-за массовых выступлений местных жителей против миграционной политики немецкого правительства.

Мэр Хемница Барбара Людвиг в эфире передачи ARD-Morgenmagazin заявила, что визит Меркель 16 ноября — это «слишком поздно». Людвиг призвала канцлера внести свой вклад в сплоченность жителей города. События в Хемнице — это «намного больше, чем несколько плохих дней в конце августа», сказала мэр.

Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер счел визит канцлера спустя два с половиной месяца после событий вполне своевременным. «Беседовать никогда не поздно», — сказал он в интервью RBB Inforadio. Кречмер считает, что вопрос социальной напряженности можно решить путем диалога.

Меркель посещает Хемниц днем 16 ноября. В план ее визита входит встреча с местными политиками и беседа с читателями газеты Freie Presse.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для многотысячных акций протеста против миграционной политики стала гибель местного жителя в потасовке с мигрантами в ночь на 26 августа. Отголоском этих событий стало резонансное увольнение Ханса-Георга Маасена с поста главы Федеральной службы охраны Конституции ФРГ (спецслужбы, занимающейся вопросами внутренней безопасности).

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