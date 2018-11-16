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Слуцкий заявил о готовности содействовать миссии ООН в посещении Крыма

Политика

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял предложенную Украиной резолюцию

Слуцкий заявил о готовности содействовать миссии ООН в посещении Крыма
Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

Москва, 16 ноября 2018, 14:23 — REGNUM  В Госдуме проголосовавшим за инициированную Киевом резолюцию по Крыму рекомендуют съездить на полуостров и пообщаться с простыми гражданами, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

«Что сказать? Снова предвзято, снова вслепую и снова на основе неподтвержденных выводов. Прежде чем соглашаться с голословными обвинениями России во всевозможных злодеяниях, оккупации и ухудшении прав человека, представителям Организации Объединенных Наций, считаю, стоило бы побывать в Крыму, посмотреть, как живет его население, и пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие европейские делегации. Тогда они смогли бы составить для себя объективное мнение, и история с подобными пустыми резолюциями, уверен, завершилась бы навсегда», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

При этом парламентарий предлагает свое содействие в посещении.

«Со своей стороны, если потребуется, готов оказать любое содействие в посещении полуострова миссии ООН», — заверил глава комитета Госдумы.

Третий комитет Генассамблеи ООН в третий раз проголосовал за инициированную Киевом резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. 67 делегаций были за (на три меньше, чем в 2017 году), 27 были против и 87 воздержались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме считают, что резолюция ООН по Крыму не имеет общего с истиной

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