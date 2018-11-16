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В Госдуме считают, что резолюция ООН по Крыму не имеет общего с истиной

Политика

«С каждым разом число стран, не желающих участвовать в этом украинском балагане становится все больше»

Москва, 16 ноября 2018, 14:13 — REGNUM  В Госдуме считают, что очередная продавленная западными спонсорами киевского режима резолюция в ООН по Крыму не имеет нечего общего с истинным положением дел на полуострове и в России в целом, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

«С каждым разом число стран, не желающих участвовать в этом украинском балагане становится все больше, в этом году их уже 82. А стран, поддерживающих эту резолюцию становится все меньше», — констатировал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

При этом, по его мнению, очень наглядным стало голосование в ООН по резолюции против героизации нацизма, предложенной Россией и группой стран — 130 ответственных и здравомыслящих государств поддержали проект, а против голосовали США и Украина.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.

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