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Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов

Политика

Разговор лидеров двух стран состоялся по телефону

Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Москва, 16 ноября 2018, 14:11 — REGNUM  Сегодня, 16 ноября, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Лидеров двух государств обсудили график предстоящих контактов. Также Путин и Лукашенко коснулись ряда актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества взаимодействия на евразийском пространстве.

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Как сообщал ИА REGNUM о, сегодня, 16 ноября, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главами двух стран. Путин пообщался по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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Внешняя политика Белоруссии
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