Главы МИД Франции и Норвегии обсудили международные вопросы

Париж, , 14:03 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился со своей коллегой, главой МИД Норвегии Ине Эриксеном Сёрейде в Париже 15 ноября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министры рассмотрели ключевые международные вопросы, а также обсудили проблемы европейской безопасности в связи с проведением учений НАТО в Норвегии.

Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости развития большей европейской стратегической автономии и продолжении укрепления усилий в области безопасности и обороны на национальном уровне, а также в рамках Европейского союза.

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Глава МИД Франции приветствовал растущую роль Норвегии в регионе Сахель в Африке. Норвегия вносит свой вклад, в частности, в рамках международной миссии ООН для стабилизации ситуации в Мали.

Стороны также обсудили проблему изменения климата, которая является важной частью французско-норвежских совместных действий.

Напомним, Сахельская группа состоит из пяти стран, а именно Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. Эти государства испытывают растущую угрозу терроризма и организованной преступности, приводящую к дестабилизации региона.