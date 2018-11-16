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На саммите АТЭС российская сторона укажет на несправедливость санкций

Политика

Экономические ограничения ведут к убыткам для бизнеса и чреваты «эрозией основ мировой экономики»

На саммите АТЭС российская сторона укажет на несправедливость санкций
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Рикошет

Москва, 16 ноября 2018, 13:59 — REGNUM  В рамках саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее российская сторона намерена поднять вопрос несправедливости односторонних мер экономического принуждения и необоснованного протекционизма. Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, санкции — несправедливое по своей природе явление, они бьют по простым работникам предприятий, ведут к убыткам для бизнеса, и чреваты «эрозией основ мировой экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на полях саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет ряд встреч с зарубежными партнерами, в том числе с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Нилом и, возможно, с представителями США.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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