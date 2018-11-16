Хорст Зеехофер останется лидером немецкой партии ХСС до 19 января

Берлин, , 13:40 — REGNUM Хорст Зеехофер сложит с себя полномочия председателя немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) 19 января 2019 года. Об этом он сообщил через письменное заявление, пишет газета Zeit-Online 16 ноября.

В этот день состоится съезд партии, на котором будет избран новый лидер партии. В заявлении Зеехофера говорится, что наступающий год «должен стать годом обновления ХСС».

Имя возможного преемника не сообщается, но издание полагает, что им может стать кандидат на пост главы Европейской комиссии Манфред Вебер или глава правительства Баварии Маркус Зёдер. Также Зеехофер умалчивает о своем будущем в роли министра внутренних дел.

Напомним, в этом году входящие в состав правящей коалиции Германии партии растеряли большое количество своих избирателей. Для ХСС самым серьезным ударом стали октябрьские парламентские выборы в Баварии, где партия утратила свое традиционное большинство в ландтаге.

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