Врио главы Симферополя получила новых замов

Симферополь, , 13:34 — REGNUM Депутаты симферопольского городского совета согласовали новых заместителей врио главы администрации крымской столицы. Единогласное решение принято 16 ноября на внеочередной сессии горсовета.

«Прошу согласовать назначение Свириденко Татьяны Олеговны, Пацинко Аллы Александровны, Кузнецова Павла Александровича. Это люди, с которыми я могу работать, понимая, что будет движение вперёд. Прошу поддержать», — сказала врио главы администрации Наталья Маленко.

Ранее Татьяна Свириденко работала управляющей делами аппарата Симферопольского горсовета, Павел Кузнецов — руководителем секретариата фракции партии «Единая Россия» Госсовета РК, а Алла Пацинко его заместителем.

Как сообщало ИА REGNUM, симферопольский горсовет назначил 14 ноября Наталью Маленко на должность временно исполняющей обязанности главы администрации крымской столицы, а также на должность его первого заместителя. Конкурс на замещение должности симферопольского градоначальника пройдёт в середине декабря.

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