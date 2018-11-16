Киев вынужден сотрудничать с МВФ из-за Тимошенко и «голодомора» — эксперт

Киев, , 13:31 — REGNUM Очередной кредит Международного валютного фонда поможет Украине удержать инфляцию и курс гривны. Об этом 16 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Валерий Дымов.

«В сентябре даже слухи о том, что МВФ безрезультативно покинул Украину, привели к падению национальной валюты. Только слухи о том, что МВФ принял решение предоставить транш после принятия бюджета, рынок отреагировал укреплением валюты. Положение, в котором будет находиться Украина в 2019—2020 гг., когда придется отдавать старые долги, давит на бюджет и инфляцию», — рассказал Дымов.

Он напомнил, что в 2008—2009 гг. правительство Юлии Тимошенко резко нарастило госдолг, взяв кредиты МВФ.

«Не надо напоминать, что правительство в 2008—2009 гг. набирало кредиты… Помните слова Ющенко: «набралась кредитов как сучка блох». … Теперь нужно выплачивать. МВФ безразлично, кто тогда был премьером и подписывал меморандум», — добавил Дымов.

Эксперт также призвал правительство выполнить требование МВФ и ввести рынок земли на Украине. Дымов напомнил, что одной из причин украинского голодомора 1932−1933 гг. стало то, что российские большевики отняли земли у украинских землевладельцев.

Как сообщалось, 16 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что МВФ может предоставить Киеву кредит в декабре 2018 года.

Напомним, в октябре Гройсман заявил, что в 2019 году треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (15,376 млрд долл) пойдет на погашение долгов. Он напомнил, что правительство Украину будет выплачивать долги не только в 2019 году, а в 2020 и 2021 гг.

«У нас бюджет следующего года составит один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть бюджета», — рассказал Гройсман.