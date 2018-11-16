«Произошла агрессия Германии против Украины...»

Киев, , 14:18 — REGNUM Украинские политики и эксперты сегодня, 16 ноября, обсуждают последствия внесения экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) в списки печального известного украинского сайта «Миротворец» (ресурс известен тем, что регистрирует «врагов Украины», после чего данные передаются либо властям страны с требованием ввести санкции, либо радикалам — для угроз и даже физической расправы).

ИА REGNUM напоминает, что бывшего канцлера Германии на Украине в ноябре обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляции общественно значимой информацией, антиукраинской пропаганде», а также в «попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины».

В ответ министерство иностранных дел Германии в жесткой форме осудило появление Шредера на «Миротворце». Как заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства:

«Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта».

В ответ «Миротворец» обнародовал свое заявление, в котором выражается «глубокая обеспокоенность нападениями спикера МИД Германии на свободу слова и свободу распространения общественно значимой информации о преступлениях России и созданных им террористических организаций против Украины и ее народа».

«Комментарии о деятельности Центра «Миротворец» воспринимаем как попытку препятствования профессиональной работе наших журналистов и ученых, исследующих признаки совершения преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка… Расцениваем тон, риторику и озвученные требования спикера МИД Германии как попытку уничтожить доказательства российской агрессии против народа Украины, факты участия вооруженных сил РФ в боевых действиях на территории Украины, сведения о наемниках и боевиках, участвующих в совершении военных и особо тяжких преступлений», — говорится в заявлении.

Первые лица Украины данный скандал по состоянию на 16 ноября не комментировали.

Политолог и журналист Максим Кухар констатирует, что таким образом произошла «агрессия Германии против Украины».

«МИД Германии посчитал возможным для себя публично требовать от украинского правительства, чтобы оно давило на СМИ и рассказывало им, какие материалы ставить, а какие снимать… При этом МИД Германии в особо циничной форме потребовал от Украины закрыть одно из СМИ, действующих на ее территории. Эта акция наглости и неуважения к суверенитету Украины показывает, сколь низки и примитивны представления нынешнего германского руководства о демократии, о роли СМИ в обществе и праве государства вторгаться в их работу», — подчеркивает Кухар.

Далее эксперт отмечает, что Германией сейчас руководят «совсем не те силы, для которых свобода, демократия, свобода СМИ и независимость других стран являются ориентирами», и предлагает МИД Украины выразить Берлину официальную ноту протеста.

Схожей риторики придерживаются многие другие украинские СМИ и эксперты. Так, издание «Обозреватель» публикует реплику журналиста Бориса Райтшустера.

«Я должен честно сказать, что мне, как немцу, стыдно, что наш бывший канцлер так себя ведет. Он фактически стал спикером авторитарного режима и позорно ведет себя по отношению к Украине. Немцы не только перед Россией имеют историческую ответственность. Точно такую же ответственность они имеют и перед Украиной, которая тоже пострадала вместе с Беларусью от Второй мировой войны», — заявляет этот «эксперт».

По его мнению, со стороны немецкого министерства иностранных дел «просто возмутительно» просить официальный Киев, чтобы тот фактически ограничивал свободу слова на Украине.

«Я тоже считаю, что Герхард Шредер действует враждебно по отношению к Украине. И что, теперь мне должны запретить слово и должны наложить запрет и на меня, чтобы я больше так не высказывался?» — задается вопросом Райтшустер.

Замминистра правительства Украины «по вопросам временно оккупированных территорий», один из основателей сайта «Миротворец» Георгий Тука в интервью «Гордону» пообещал, что ни одна из государственных структур Украины не сможет заставить волонтеров «Миротворца» закрыть проект.

«С технической точки зрения закрыть «Миротворец» могут только те, кто его открыл. Это волонтеры, которых не контролирует ни одно государство в мире. Они действуют по своему усмотрению. Поэтому вряд ли какие-либо ноты или призывы госструктур хоть как-то на них повлияют. «Миротворец» не имеет никаких обязательств перед государственными ведомствами Украины. Ни СБУ, ни МВД не имеют на них влияния», — заявил Тука.

Шредер же, по мнению Туки, это «яркий образец политической коррупции и российского лоббизма».

ИА REGNUM напоминает, что 1 ноября состоялся первый за много лет визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев. В ходе визита состоялись встречи Меркель с президентом Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и лидерами ведущих политических сил в украинском парламенте. Основными темами для переговоров, согласно официальной информации, стали ситуация в Донбассе и энергетические проблемы Украины, связанные с реализацией проекта «Северный поток-2».

В марте этого года глава МИД Украины Павел Климкин уже призывал представителей ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

«Герхард Шредер — важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», — сказал тогда Климкин.