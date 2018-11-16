МВФ выделяет Киеву кредит на период «перезагрузки власти» — эксперт

Киев, , 13:00 — REGNUM

Правительство Украины вынуждено сотрудничать с Международным валютным фондом из-за нехватки валюты и прямых иностранных инвестиций. Об этом 16 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский финансист Василий Горбаль.

«К сожалению, мы безальтернативно вынуждены сотрудничать с МВФ из-за недостаточного уровня поступления валюты в страну, прямых иностранных инвестиций. Вопрос имеющейся задолженности нужно решать через реструктуризацию, возобновление кредитных линий и т.д. Как только в страну начнут поступать прямые международные инвестиции и валюта, у нас появится широта маневра в сотрудничестве с МВФ. Сейчас мы вынуждены фактически идти на уступки по всем требованиям, которые выдвигает МВФ», — сказал Горбаль.

Он сообщил, что МВФ предоставляет Киеву кредит на период «перезагрузки власти».

«Транш, который предложен Украине, по срокам совпадает с избирательным периодом. Это говорит о том, что в МВФ осознают риски избирательного года. Транш как раз и предоставляется на этот период, чтобы потом продолжить сотрудничество, после того как в Украине произойдет определенная перезагрузка власти… Транш предоставляется на полтора года», — пояснил Горбаль.

Ранее, 19 октября, в МВФ сообщили, что Украина и фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. на 1,5 года. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ.

Как сообщалось, 16 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что МВФ может предоставить Киеву кредит в декабре 2018 года. По его словам, кредит будет перечислен после принятия бюджета Украины на 2019 год. «Да, мы рассчитываем на транш (по программе МВФ — ред.) в декабре», — сказал Гройсман.

Напомним, в октябре Гройсман заявил, что в 2019 году треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (15,376 млрд долл) пойдет на погашение долгов. Он напомнил, что правительство Украину будет выплачивать долги не только в 2019 году, а в 2020 и 2021 гг.

«У нас бюджет следующего года составит один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть бюджета», — рассказал Гройсман.