Глава МИД Испании: «Мир скатывается в 30-е годы»

Гватемала, , 12:59 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель сравнил сегодняшнюю международную обстановку с межвоенным периодом XX века. Об этом пишет газета ABC 16 ноября.

Выступая на XXVI Иберо-американском саммите в Гватемале, Боррель обратился к зарубежным коллегам с просьбой поддержать принцип многосторонности и избежать политической поляризации.

«Кажется, мир скатывается в 30-е годы. И хотя сейчас нет крупных экспансионистских намерений, есть атмосфера мести, протекционистская напряженность и нападения на Объединенные Нации», — сказал испанский министр. Поэтому он попросил воспользоваться «этой площадкой диалога, которую сложно найти в другом месте».

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в Гватемале в Иберо-Американском саммите принимают участие лидеры 22 испаноязычных государств. Испанию представляют премьер-министр Педро Санчес и король Филипп VI.

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