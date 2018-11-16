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Глава МИД Испании: «Мир скатывается в 30-е годы»

Политика

Жозеп Боррель сделал тревожное замечание на XXVI Иберо-американском саммите

Гватемала, 16 ноября 2018, 12:59 — REGNUM  Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель сравнил сегодняшнюю международную обстановку с межвоенным периодом XX века. Об этом пишет газета ABC 16 ноября.

Выступая на XXVI Иберо-американском саммите в Гватемале, Боррель обратился к зарубежным коллегам с просьбой поддержать принцип многосторонности и избежать политической поляризации.

«Кажется, мир скатывается в 30-е годы. И хотя сейчас нет крупных экспансионистских намерений, есть атмосфера мести, протекционистская напряженность и нападения на Объединенные Нации», — сказал испанский министр. Поэтому он попросил воспользоваться «этой площадкой диалога, которую сложно найти в другом месте».

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в Гватемале в Иберо-Американском саммите принимают участие лидеры 22 испаноязычных государств. Испанию представляют премьер-министр Педро Санчес и король Филипп VI.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гватемале проходит XXVI Иберо-американский саммит

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Политическая жизнь Испании
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