Президент Киргизии: «Атамбаев пытался руководить моими действиями»

Бишкек, , 12:54 — REGNUM «Попытки сделать из меня ведомого руководителя через каких-то третьих лиц, руководить моими действиями — все это не делает чести Алмазбеку Атамбаеву ни как человеку, ни как экс-президенту, ни как однопартийцу и соратнику», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью «24.kg».

По словам главы государства, для него стало неожиданностью то, что Атамбаев, выступая 31 марта 2018 года на съезде «Социал-Демократической партии Кыргызстана», обвинил его в коррупции и аварии на Бишкекской ТЭЦ .

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«Был удивлен такому резкому изменению событий. Я никогда не говорил о расставании с ним. Да, мы были однопартийцами и соратниками в течение длительного времени. Мне были непонятны эти его стремления», — сказал Жээнбеков.

Также он акцентировал внимание на том, что экс-президент Алмазбек Атамбаев «любит разбрасываться такими словами, как «мой друг» и «мой однопартиец».

«Но так не поступают настоящие друзья и соратники по партии. В самые трудные моменты для нашей партии, особенно на юге страны, я был всегда рядом с ним. Даже тогда, когда все сбежали от него, я оставался рядом с ним, несмотря на угрозу безопасности мне, моей семье, родным и близким», — подчеркнул киргизстанский лидер.

Жээнбеков напомнил, что в 2009 году он возглавлял штаб Атамбаева, выдвинувшего свою кандидатуру на должность президента Киргизии.

«Тогда мало кто осмелился выступить в поддержку Атамбаева, все боялись тогдашнего режима. Во время событий на юге в 2010 году ради сохранения единства государства я рисковал не только карьерой, но и жизнью. Не хочу себя бить в грудь, но это реальность. Он это хорошо знал и знает», — добавил глава государства.

Подводя итог, действующий президент Киргизии отметил, что «любимый тренд политтехнологов Атамбаева — называть Жээнбекова предателем».

«Кто есть кто — время покажет», — резюмировал Сооронбай Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что на состоявшихся 15 октября 2017 года выборах президента Киргизии победил представитель «Социал-демократической партии Кыргызстана» (СДПК — партия власти), бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, которому удалось заручиться поддержкой 54,22% киргизстанцев, принявших участие в голосовании.

ИА REGNUM отмечает, что Сооронбай Жээнбеков пришел к власти при активнейшей поддержке команды предыдущего президента — Алмазбека Атамбаева. Команда экс-президента надеялась, что благодаря этому экс-президент после ухода с должности останется негласным руководителем Киргизии, а Сооронбай Жээнбеков продолжит его политический курс. На практике получилось иначе — между Жээнбековым и Атамбаевым произошел конфликт, в итоге которого два бывших соратника поссорились, а все рычаги управления страной оказались сосредоточены в руках нынешнего главы государства.

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