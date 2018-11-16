В России стало в три раза меньше северокорейских рабочих

Москва, , 12:40 — REGNUM В России за минувший год более чем в три раза сократилось число рабочих из Северной Кореи. Об этом в эфире «Пятого канала» заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

По словам российского дипломата, с момента принятия в декабре 2017 года резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкционных экономических мер против Пхеньяна, число рабочих из КНДР, которых раньше в России было около 34 тыс., сократилось до 11 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре по итогам московской встречи замглавы МИД России Игоря Моргулова и его коллег из Китая и Северной Кореи Кун Сюанью и Цой Сон Хи дипломаты заявили, что санкции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна нуждаются в пересмотре.

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