Пятница, 16 Ноября 2018 года
14:00:48 МСК

Вотум недоверия Мэй состоится с высокой долей вероятности – Sky News

Политика

Скоро должно состояться специальное заседание парламента

Вотум недоверия Мэй состоится с высокой долей вероятности – Sky News
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 16 ноября 2018, 12:37 — REGNUM  Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй придется, «вероятно», столкнуться с вотумом по вопросу доверия к ней как главе британского правительства, сообщает со ссылкой на свои источники британский телеканал Sky News.

Так, на данный момент письма с выражением своего недоверия Мэй публично подали уже 18 парламентариев-консерваторов. Для начала соответствующего голосования нужны заявления 40 парламентариев. Сказать, сколько заявлений подано непублично, не представляется возможным.

Кроме того, корреспондент телеканала Бес Ригби подтвердила в своем Twitter со ссылкой на источники, что в парламенте действительно отменили одну из запланированных встреч, вместо которой должно пройти специальное заседание парламента.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить