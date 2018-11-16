Госдуме предложили повысить штраф за искажение информации о состоянии лесов

Москва, , 12:30 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание за сокрытие или недостоверную информацию о состоянии леса в России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Предлагается внести в КоАП изменения, направленные на усиление мер административной ответственности за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования.

Максимальный штраф составит до 40 тыс. рублей.

Авторы обратили внимание на то, что на основании результатов лесопатологических обследований могут осуществляться рубки лесных насаждений. Ориентировочный ущерб от незаконных рубок лесных насаждений возможно оценить исходя из следующих данных, полученных в результате анализа данных государственного лесного реестра, а также данных контроля достоверности актов лесопатологических обследований: средняя площадь сплошной санитарной рубки в Российской Федерации составляет 8 га, средний запас древесины на 1 га составляет около 100 куб. м на 1 га.