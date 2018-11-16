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Мэй сравнила свои действия по Brexit с упорством звезды крикета

Политика

Политик напомнила, что ее героем «всегда был Джеффри Бойкотт», который упорно сопротивлялся соперникам

Лондон, 16 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сравнила свои действия по достижению соглашения с ЕС по Brexit с манерой игры английского крикетиста Джеффри Бойкотта, славившегося необычайным упорством. Об этом сообщает Reuters.

Мэй на пресс-конференции напомнила, что ее героем «всегда был Джеффри Бойкотт», который упорно сопротивлялся соперникам и, в конце концов, совершал «раны» — пробежки между так называемыми калитками.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что доведет Brexit до конца и избежит своей отставки. Мэй подчеркнула, что ей удастся преодолеть политический кризис, вызванный несогласием ее однопартийцев с проектом соглашения по выходу страны из состава Евросоюза.

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