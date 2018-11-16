ЕСПЧ осудил Польшу за эксгумацию тел двух жертв смоленской авиакатастрофы

Мадрид, , 12:28 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил польское государство за незаконную эксгумацию тел двоих погибших в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года, пишет испанская газета ABC 16 ноября.

В суд в Страсбурге обратились две вдовы, чьи мужья погибли при крушении самолета президента Польши Леха Качиньского. Они не давали согласия на эксгумацию тел своих супругов, однако в октябре 2016 года власти распорядились провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Власти Польши исходили из соображений национальной безопасности и общественного интереса: эксгумация была необходима для расследования катастрофы. Суд признал нарушение прав вдов и обязал польское государство выплатить им компенсацию в размере €16 тыс.

Это решение было вынесено еще в конце сентября, но не получило широкой огласки. Консервативная газета ABC публикует эту информацию сейчас, поскольку в Испании не утихают жаркие дебаты вокруг эксгумации останков каудильо Франсиско Франко.

В данный момент останки Франко покоятся в базилике на территории мемориала Долина Павших. Правительство приняло твердое решение перезахоронить останки в другом месте до конца 2018 года, чтобы прекратить паломничество франкистов к памятнику. Однако внуки скончавшегося в 1975 году диктатора не дают согласия на эксгумацию.