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Майк Пенс: в Индо-Тихоокеанском регионе нет места «империи и агрессии»

Политика

Вице-президент США заявил лидерам АСЕАН, что в Индо-Тихоокеанском регионе нет места «империи и агрессии»

Сингапур, 16 ноября 2018, 12:27 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс заявил лидерам государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что в Индо-Тихоокеанском регионе нет места «империи и агрессии», сообщает Sindonews.

Кроме того, Майк Пенс отметил, что Южно-Китайское море не принадлежит одной нации, и США будут продолжать плавать и летать везде, где это разрешено международным правом.

«Южно-Китайское море не принадлежит одной нации, и вы можете быть уверены: Соединенные Штаты будут продолжать плавать и летать там, где это допускается международным правом. Наши национальные интересы требуют этого», — подчеркнул Майк Пенс в Сингапуре, 16 ноября 2018 года.

Напомним, Китай выдвигает претензии на 80% акватории Южно-Китайского моря. Территориальный спор ведет в основном за две группы островов Парасельские и Спратли. Пять стран Юго-Восточной Азии также имеют претензии на эти группы островов.

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АСЕАН
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