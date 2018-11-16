Призывная кампания в Ингушетии оказалась на грани срыва

Магас, , 12:21 — REGNUM В Ингушетии отмечены существенные недостатки в проведении осенней призывной кампании. Наиболее серьезным из них является то, что призывники республики не являются на мероприятия, связанные с призывом. Об этом доложил главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову военный комиссар Тимур Местоев, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе главы региона.

Так, по его словам, осенняя призывная кампания 2018 года проходит в регионе неудовлетворительно. С начала призыва на заседания призывных комиссий прибыло всего 813 человек или 65% от вызванных граждан.

Как отметил Местоев, в соответствии с заданием на призыв Ингушетии необходимо направить в войска 300 человек, в том числе 100 человек должны иметь водительские удостоверения. Однако из прибывших на призывные комиссии на военную службу можно призвать всего 198 человек. Но из них водительские удостоверения имеют лишь 52 призывника.

Глава Ингушетии призвал участковых на своих подведомственных территориях принять меры к исправлению ситуации с призывом. Кроме того, он дал поручение представителям ДОСААФ и ГИБДД следить за обучением будущих призывников.

Евкуров также пригрозил, что, если произойдет срыв призывной кампании, курирующие чиновники понесут ответственность. Срок поручения определен до 20 ноября.

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К слову сказать, такая ситуация с набором на срочную воинскую службу выглядит довольно странной для Ингушетии, где численность призывников в последние годы всегда значительно превышала квоту республики на набор. Год назад, например, в регионе насчитывалось около 12 тыс. парней призывного возраста. При этом количестве в армию попадали лишь около 2% призывников.

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