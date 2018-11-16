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Аксёнов: забота ООН о правах крымчан фальшива на фоне украинских событий

Политика

Гражданская война, похищение людей, политические убийства и гонения никого в этих структурах не смущают?

Аксёнов: забота ООН о правах крымчан фальшива на фоне украинских событий
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Вид с вершины Судакской крепости

Симферополь, 16 ноября 2018, 12:20 — REGNUM  Забота о правах крымчан со стороны международных организаций особенно лицемерно выглядит на фоне событий на Украине, где идёт гражданская война, похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих, а сам президент открыто поддерживает гонения на крупнейшую религиозную конфессию страны. Об этом 16 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя очередную противоречивую резолюцию Генассамблеи ООН по поводу ситуации с правами человека на полуострове.

«Такая фальшивая забота о правах крымчан особенно лицемерно выглядит на фоне событий на Украине. При этом большинство членов ООН проголосовали за проект резолюции против героизации нацизма, который был представлен России и другими странами, против которого выступили только представители США и Украины», — подчеркнул руководитель Республики Крым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третий комитет Генассамблеи ООН на заседании 15 ноября принял «украинскую резолюцию» о «нарушении прав человека в Крыму». «За» проголосовали 67 стран, на три меньше, чем в 2017 году. «Против» высказались 26 стран. Большинство же государств воздержалось.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это болезнь» — в Крыму ответили на принятую Генассамблей ООН резолюцию

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