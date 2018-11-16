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После смены власти в Челябинске рухнул сайт мэрии

Политика

Ресурс недоступен уже почти сутки. Идут технические работы

Челябинск, 16 ноября 2018, 12:09 — REGNUM  Сайт администрации Челябинска уже почти сутки недоступен для посетителей. Идут технические работы, говорится в сообщении, которое появляется пользователям, желающим ознакомиться с жизнью и работой мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вчера, 15 ноября, на сайте появлялось сообщение об ошибке. А 16 ноября по адресу cheladmin.ru появляется надпись о том, что идут технические работы.

Напомним, 15 ноября губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о замене главы города. Евгений Тефтелев, который руководил городом с декабря 2014 года, оставляет свой пост.

Врио мэра будет назначен 20 ноября на заседании гордумы. Скорее всего, им станет вице-мэр Владимир Елистратов.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор: мэр Челябинска сам решил уйти в отставку

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