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Международное лицемерие: пишут про Крым, в котором никогда не были

Политика

Несмотря ни на что, власти российского полуострова ждут представителей ООН в гости

Международное лицемерие: пишут про Крым, в котором никогда не были
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 16 ноября 2018, 11:51 — REGNUM  Резолюции, подобные той, что приняли в ООН по правам человека в Крыму, транслируют пропагандистские мифы, придуманные Киевом и Вашингтоном, ведь авторы документа и все, кто за него голосовал, на полуострове так и не удосужились побывать. Такое мнение 16 ноября высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы неоднократно приглашали представителей Генассамблеи ООН, ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций приехать в Крым, чтобы на месте разобраться в том, что на самом деле тут происходит, и дать объективную оценку ситуации. Но вместо ответа мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений. Тем не менее наше приглашение остается в силе», — отметил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Генассамблеи ООН утвердил проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, согласно которому от властей полуострова требуют освободить «незаконно задержанных» и «незаконно осуждённых» Россией украинцев. Отметим, что большинство из них осуждены за подготовку и проведение террористической и диверсионной деятельности на территории полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: ООН подталкивает Киев к совершению новых преступлений

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