Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о взаимном признании виз

Чимкент, Казахстан, , 11:46 — REGNUM Представители Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о взаимном признании визовых режимов странами Шелкового пути, сообщили 16 ноября в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

Подписание документа состоялось в ходе первого форума межрегионального сотрудничества двух стран. В ходе мероприятия АО «KTZ Express» и научно-производственный центр «Узавтотранстехника» подписали соглашение о создании совместного производства.

На форме также было подписано соглашение на транспортировку газа через территорию Узбекистана между АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз». Руководители регионов Узбекистана и Казахстана подписали 16 документов в сфере реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $2 млрд, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Стороны намерены довести этот показатель в 2017 году до $3 млрд.

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