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Авария «Союза-ФГ»: ОАЭ не намерено разрывать контракт с «Роскосмосом»

Политика

«У нас остаются те же планы»

Абу-Даби, 16 ноября 2018, 11:42 — REGNUM  Контракт между Космическим агентством ОАЭ и «Роскосмосом» разрывать не планируется, несмотря на неудачный запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Об этом рассказал гендиректор Космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби в интервью РИА Новости.

«Мы (Космическое агентство ОАЭ) ни в коем случае не собираемся разрывать контракт с «Роскосмосом», — сказал аль-Ахбаби. — У нас остаются те же планы».

Отмечается, что контракт между Космическим агентством ОАЭ и «Роскосмосом» касается полета первого подданного ОАЭ на Международную космическую станцию (МКС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10», на борту которого находился новый экипаж МКС, состоялся на Байконуре 11 октября 2018 г. Из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней произошла авария. Российский космонавт и астронавт НАСА вернулись на землю в спасательной капсуле.

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